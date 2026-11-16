Kadirli'de hayırsever, emekli maaşı yetmediği için ücretsiz tatlı dağıttı

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırsever vatandaş, "çoğunun alıp yiyemediğini" belirterek, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çamlıkahve Meydanı'nda bir hayırsever, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Emeklilerin aylığı yetmediği için kendilerine tatlı dağıttığını söyleyen hayırsevere emekliler teşekkür etti.

Bedava tatlıyı alan bir emekli "Allah kabul etsin kim dağıtıyorsa, Allah razı olsun. Emekliyim, fakat devlet zam vermiyor" dedi.

Ücretsiz tatlı dağıtan vatandaş ise "Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu. Devletin verdiği emekli maaşı yetmiyor, o yüzden bedava dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA