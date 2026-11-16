Kadirli'de hayırsever, emekli maaşı yetmediği için ücretsiz tatlı dağıttı

Kadirli'de hayırsever, emekli maaşı yetmediği için ücretsiz tatlı dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırsever, Atatürk Caddesi'ndeki Çamlıkahve Meydanı'nda emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Emekli maaşının yetmediğini söyleyen hayırsever, çoğunun alıp yiyemediğini belirterek dağıtım yaptığını ifade etti; emekliler de teşekkür etti.
Haber: Burhan Demircioğlu
(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırsever vatandaş, "çoğunun alıp yiyemediğini" belirterek, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çamlıkahve Meydanı'nda bir hayırsever, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Emeklilerin aylığı yetmediği için kendilerine tatlı dağıttığını söyleyen hayırsevere emekliler teşekkür etti.
Bedava tatlıyı alan bir emekli "Allah kabul etsin kim dağıtıyorsa, Allah razı olsun. Emekliyim, fakat devlet zam vermiyor" dedi.
Ücretsiz tatlı dağıtan vatandaş ise "Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu. Devletin verdiği emekli maaşı yetmiyor, o yüzden bedava dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.