Kadirli'de Dolu Binlerce Dönüm Ekili Alanı Vurdu - Haberler

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı binlerce dönüm ekili alanı etkilerken çiftçi milyonlarca lira zarara uğradı. Çiftçi Yılmaz Duranoğlu, "Ben 300 dönüm yer ekiyordum bir tane mahsulüm kalmadı hepsini dolu vurdu" dedi. Doluya arazide yakalanan bir besici de 25 küçükbaş hayvanını kaybetti.

Kadirli'de dün akşam üstü birden bastıran yağmurun ardından gelen dolu, Tozlu, Kesikkeli, Aşağıçiyanlı, Mecidiye ve Tekeli köylerinde ekili alanları vurdu. Binlerce dönüm buğday ve mısır tarlalarında mahsuller zarar gördü.

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU

Toplam 25 koyunu doludan dolayı ölen Hasan Terkeşli, "Dün arazideydim işte yağmurun birden bastırması arkadan doluya çevirmesi ve saklanacak korunacak yer bulamadığım için yumurta büyüklüğündeki doluların koyunlara ve benim üzerime vurması hayvanlarımı bu hale getirdi. Devletimizden yardım bekliyoruz. 25 tane hayvanım telef oldu" dedi.

"SİGORTA, MALİYETİ KARŞILAMIYOR"

Dolu yağışında ekili alanı zarar gören çiftçi Mehmet Kayadelen, "Köyümüzde afet oldu dolu vurdu. Borsada dolar mısırın fiyatı şu anda 4,5 -5 lira gözüküyor, birim fiyatından yapılmasını talep ediyoruz. Yaptırdığımız sigortalar 2,90'dan gözüküyor maliyeti karşılamıyor geçen yılın fiyatından yapılmış. Şu anda 5 ve 5'in üzerinde bekliyoruz" dedi.

"AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?"

Toplam 400 dönüm ekili tarlası zarar gören İbrahim Gülser, "Köyümüzü dolu vurdu birinciye don vurdu öldürdü. İkinciyi ektik ikinciyi de dolu vurdu. Bu Ak Parti milletvekilleri nerede? 20 yıldır oy veriyoruz oy, gelsin de bir gün halimizi görsün, biz perişanız. Mazot olmuş 25 lira, gübre olmuş 17 lira çiftçinin hali çok perişan. 2 sefer ektik ikinciyi de dolu vurdu. Arkadaşlar çiftçi nereye gitsin çiftçi olmazsa ülke olmaz" diye konuştu.

Çiftçi Yılmaz Duranoğlu ise, "Ben 300 dönüm yer ekiyordum bir tane mahsulüm kalmadı hepsini dolu vurdu. Köyümüzün afet bölgesi olmasını istiyoruz. Ziraat Bankası, Ziraat odaları, Ziraat dairesi bunlar gelip bizim derdimize bir çare bulsun siyasi liderlerden yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Ahmet Tanrıkulu da "Ekilmedik yer bırakmayın dediniz ektik, sigorta yapılacak dediler sigorta yaptık sigorta da bunu karşılasın" talebini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

Dolu yağışı

Tarlalar

Hasan Terkeşli

Mehmet Kayadelen

İbrahim Gülser

Yılmaz Duranoğlu

Ahmet Tanrıkulu