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Kadir Mert'in Çocukluk Hayali: Hurda Otobüsü Gelin Arabasına Dönüştürdü

Kadir Mert'in Çocukluk Hayali: Hurda Otobüsü Gelin Arabasına Dönüştürdü
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Samsun'da yaşayan yazılımcı Kadir Mert, satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan okul otobüsüne dönüştürerek, eşine özel bir gelin arabası yaptı. Mert, bu özgün tasarımıyla hem eşine unutulmaz bir an yaşattı hem de Türkiye'de bir ilke imza attı.

Samsun'da yaşayan Kadir Mert, satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdükten sonra gelin arabası yaptı. Türkiye'de daha önce School Bus'ın gelin arabası olarak kullanılmadığını ifade eden Kadir Mert, "Eşim için özel bir durum oluşturmak istedim" dedi.

Atıl halindeki bir otobüsü satın alan yazılımcı 32 yaşındaki Kadir Mert, izlediği bir filmden esinlenerek kendine çocukluk hayali olan okul otobüsü yaptı. Kadir Mert, trafikte oldukça ilgi çeken okul otobüsünün içini de adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştürdü. Kübra Ceylan ile evlenen Kadir Mert, okul otobüsünü süsleyerek gelin arabası haline getirdi. Okul otobüsü ile konvoy yapan, kız almaya giden Kadir Mert, eşine unutulmayacak bir an yaşattı.

"Türkiye'de daha önce School Bus gelin arabası olarak kullanılmadı"

Kadir Mert, "Birkaç yıl önce hurda alarak yaptırmıştım. Bununla beraber toplamda 25 bin kilometrelik bir yolculuğa çıktım. İran, Pakistan, Afganistan ve Nepal'e ulaştım. Bugünde düğünüm var. Bu arabayı tamamen düğün arabası yaparak kız evine bu araba ile beraber geçtik. Türkiye'de daha önce School Bus gelin arabası olarak kullanılmadı. Eşim için özel bir durum oluşturmak istedim" dedi.

Eşi Kübra Ceylan ise "Söz konusu Kadir olunca beklememek elde değil. Çok eğlenceli bir durum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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