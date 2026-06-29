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Kadir İnanır'ın kabri çiçeklerle donatıldı: Sevenleri yalnız bırakmadı

Kadir İnanır'ın kabri çiçeklerle donatıldı: Sevenleri yalnız bırakmadı
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Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Mezarı çiçeklerle donatılan sanatçı için hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın, son yolculuğuna uğurlandığı Ulus Mezarlığı'ndaki kabri çiçeklerle donatıldı. Sevenleri mezarı başına gelerek dualar etti.

Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilen usta oyuncunun sevenleri, bugün de usta ismi yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen sevenleri, İnanır'ın kabri başında dualar etti.

Öte yandan sanatçının mezarını çiçeklerle donatıldı. Vatandaşlar, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, Türk sinemasına damga vuran büyük ustayı her zaman sevgi ve saygıyla anacaklarını ifade etti

"Kendisi çocukluğumuzun Yeşilçam kahramanı, onun filmleriyle büyüdük"

Usta oyuncunun hayranı Ergin Arslan, Kadir İnanır'ın filmleri ile büyüdüğünü söyleyerek, "Kendisi çocukluğumuzun Yeşilçam kahramanı, onun filmleriyle büyüdük. Buraya defnedildiğini öğrendik onu ziyaret edip bir dua okumak istedik. Allah mekanını cennet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün ülkemizin de başı sağ olsun. İyi bir insandı" dedi

"Yeşilçam'ın gerçekten büyük bir aktörünü, güzel bir insanını kaybettik"

İnanır'ın sevene Harun Üçer, büyük bir üstadı kaybettiklerini ifade ederek, "Dün kendisini defnettik buraya. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün ise sabah tekrar kendisini ziyarete geldim. Büyük bir üstadı, büyük bir oyuncuyu kaybettik. Yeşilçam'ın gerçekten büyük bir aktörünü, güzel bir insanını kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Yolum düştükçe kendisini ziyaret edeceğim inşallah" diye konuştu.

"O bizim için çok değerli aydın bir insandı"

Kadir İnanır'ın bir diğer hayranı Harbi Karataş ise kendisini için çok değerli bir insan olduğuna değinerek, "Kadir abinin bir hayranıyım. Bugün onun ziyaretine geldim. Kendisine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O bizim için çok değerli aydın bir insandı. Hepimizin sonu burası ama o her zaman içimizdedir. Biz her daima onu seveceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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