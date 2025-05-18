Kadir Has Üniversitesi'nde 'Avrupa Hukukunda Hukuklar İhtilafı' Konferansı

Kadir Has Üniversitesi'nde 'Avrupa Hukukunda Hukuklar İhtilafı' Konferansı
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Kadir Has Üniversitesi, 20 Mayıs 2024'te Prof. Dr. Hannes Rösler'in katılımıyla 'AB Hukuklar İhtilafı: Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Gelişmeler' başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta Avrupa hukuk sistemindeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Kadir Has Üniversitesi, özel hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanında bir akademik etkinlik olan "Avrupa Hukukunda Hukuklar İhtilafı" konferansına ev sahipliği yapacak.

Almanya Siegen Üniversitesi Medeni Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Profesörü Prof. Dr. Hannes Rösler, LL.M. (Harvard), 20 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00'te, "AB Hukuklar İhtilafı: Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Gelişmeler" başlıklı bir konferans verecek.

Güncel gelişmeler ele alınacak

Üniversitenin Cibali Kampüsü Galata Salonu'nda gerçekleşecek konferansta Prof. Dr. Rösler, Avrupa hukuk sisteminde hukuklar ihtilafı alanındaki güncel gelişmeleri ve bu alandaki geleceğe yönelik öngörüleri ele alacak.

Akademisyenler, hukuk uygulayıcıları ve öğrenciler için önemli bir bilgi paylaşımı zemini sunacak olan etkinliğe, milletlerarası özel hukuk alanına ilgi duyan geniş bir dinleyici kitlesinin katılımı bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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