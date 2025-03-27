Kadir Gecesi'nde Konya'nın Camileri Dolu Dolu

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesinde camiler doldu, dualar edildi.

Kadir Gecesinde vatandaşlar başta Merkez Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak dua edildi. Hatimle teravih namazı kılınan Camikebir Mahallesi Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii de cemaatle doldu taştı. Vatandaşlar, cemaate çeşitli şekerleme ikramında da bulundu. - KONYA