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Kadir Gecesi'nde Konya'nın Camileri Dolu Dolu

Kadir Gecesi'nde Konya'nın Camileri Dolu Dolu
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Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle camiler doldu. Merkez Camii'nde kuran okundu, dualar edildi ve cemaatle teravih namazı kılındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesinde camiler doldu, dualar edildi.

Kadir Gecesinde vatandaşlar başta Merkez Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak dua edildi. Hatimle teravih namazı kılınan Camikebir Mahallesi Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii de cemaatle doldu taştı. Vatandaşlar, cemaate çeşitli şekerleme ikramında da bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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