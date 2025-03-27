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Kadir Gecesi'nde İstanbul Camileri Dolup Taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul Camileri Dolup Taştı
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Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki camiler, vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Sultanahmet ve Yeni Camii'nde dualar edilirken, teravih namazı havadan dronla görüntülendi.

Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde İstanbullu vatandaşlar camileri doldurdu. 7'den 70'e vatandaşların doldurduğu Sultanahmet ve Yeni Camii'nde dualar edildi, mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. Yatsı namazı sonrası teravih namazının kılındığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. FPV dron pilotu Mustafa Karahan tarafından çekilen görüntülerde, camilerin dolup taştığı, bazı camilerde yer bulamayan cemaatin avluda saf tuttuğu görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini de dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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