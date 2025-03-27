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Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'de Gazze İçin Dualar

Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'de Gazze İçin Dualar
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Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan binlerce kişi, Gazze halkı için dualar etti ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan binlerce kişi, Gazze için dualar etti, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa ve çevre illerden binlerce kişi Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Kılınan teravih namazının ardından sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan kalabalık, Gazze halkı için okunan dualara "amin" dedi, İsrail'in saldırılarını kınadı. Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Balıklıgöl'de balıklara yem attı, geç saatlere kadar yerleşkede aileleri ile zaman geçirerek dua etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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