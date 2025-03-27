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Kadir Gecesi'nde Antalya Camileri Dolu

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Antalya'da Kadir Gecesi dolayısıyla camiler dolup taştı. Binlerce vatandaş, Yatsı ezanı öncesi Kuran okudu, dualar etti ve cemaatle namaz kıldı.

Antalya'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu

ANTALYA - İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" bilinen Kadir Gecesi'nde Antalya'da vatandaşlar camilere akın etti.

Antalya'da Ramazan ayının 27'nci gecesinde Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu. Antalya'nın en eski camilerinden Muratpaşa Camii'nde vatandaşlar cami içerisinde yer kalmayınca avluyu doldurdu. Yatsı ezanı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi el açarak yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi. Ezanın ardından birlikte binlerce kişi yatsı ve teravih namazı kıldı. Resmi kurum, dernek ve vatandaşlar namazın ardından camiyi dolduran kalabalığa ikramda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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