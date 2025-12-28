'Kadir Baba' akımı, Kilis'te esnafa renk kattı

Eşref Rüya dizisinde yer alan kurgusal karakter "Kadir Baba"dan esinlenerek başlatılan akımı hayata geçiren dönerci, sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi görüyor. Kilis şivesiyle çekilen eğlenceli videolar kısa sürede beğeni toplarken, iş yerine gelen bazı müşterilerin "Kadir Baba" dansı yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 20 yıldır dönercilik yapan Bestami Yasin Debbaşoğlu, mesleğe çırak olarak başladığını ve bugün ustalıkla sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medyada Kilis şivesiyle çektikleri videolar sayesinde tanındıklarını belirten Debbaşoğlu, "Videolarda kullandığımız 'gene mi çekon' gibi ifadelerle tanıyorlar. Kısa videolar çekiyoruz, misafirlerimiz eğlenerek geliyor. Döner fiyatımız 70 lira. Pahalı diyen de oluyor ama ben Kilis şivesiyle 'pahalı değil' diyorum. Eğlence için gelen ve sırf videoları izleyip gelen müşterilerimiz oluyor" dedi.

"Yasin ustanın videolarını uzun zamandır izliyordum"

Antalya'dan Kilis'e gelen müşterilerden Hüseyin Döner, "Yasin ustanın videolarını uzun zamandır izliyordum. Gelmek istiyordum, kısmet oldu. Döneri çok seviyorum, güzel bir lezzet bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Son akımını gördüm, onun için geldim"

Müşterilerden Necmettin Kadir Kopan ise "Son akımını gördüm, onun için geldim. Dönerleri lezzetli, sosyal medyada da keyifle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Caner Kaplan da, "Akımı görüp geldim. Yasin ustanın döneri çok güzel. Güler yüzlü olması burayı daha çekici kılıyor" dedi.

Kemal Yalçın ise "Lezzeti çok güzel. Kilis şivesiyle konuşması da ilgimizi çekiyor" diye konuştu. - KİLİS