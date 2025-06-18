Kadıoğlu Mozaikleri'nde Önemli Ziyaret ve Değerlendirme Programı

Kadıoğlu Mozaikleri'nde Önemli Ziyaret ve Değerlendirme Programı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Kadıoğlu Mozaikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Mozaiklerin korunması ve turizme kazandırılması için önemli kararlar alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindetarihi ve kültürel mirası olan Kadıoğlu Mozaikleri, önemli bir ziyaret ve değerlendirme programına ev sahipliği yaptı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve beraberindeki heyet, mozaikleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım rehberliğinde yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette, mozaiklerin mevcut durumu değerlendirildi, alanın arkeolojik ve kültürel değerine uygun şekilde korunması ve düzenlenmesi yönündeki çalışmalar ele alındı. Alanın hem korunması hem de turizme kazandırılması adına önemli kararlar alındı.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, bölgede faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile iş birliği yapılması ve gerekli protokollerin hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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