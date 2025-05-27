Kadınlar Giyim Kursunda Yıl Sonu Sergisi Gerçekleştirildi

Kadınlar Giyim Kursunda Yıl Sonu Sergisi Gerçekleştirildi
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Kütahya Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sibel Dönmez'in açtığı giyim kursunda 24 kadın kursiyer, el emeği kıyafetlerini sergiledi. Kurs süresince hem modern hem de yöresel giysiler üretildi. Dönmez, kursun mesleki kazanımların yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişime de katkı sağladığını vurguladı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sibel Dönmez'in 30 Ağustos Mahallesi'nde açtığı giyim kursunda yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı birbirinden özel kıyafetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 6 ay süren kurs boyunca 24 kadın kursiyer, hem modern hem de yöresel kıyafetler dikerek hem el becerilerini geliştirdi hem de aile bütçesine katkı sağladı. Dönmez, kurs sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık Aralık ayından bu yana 24 kursiyerimle birlikte çok güzel işler başardık. Bu kurs sadece mesleki kazanım değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da kadınlarımıza iyi geldi. Kursiyerlerimin çoğu 40 yaş üstü; aralarında emekliler, çalışmayan kadınlar, eşini kaybetmiş olanlar ve gençler de var. Hep birlikte çok güzel zaman geçirdik."

Dönmez, kursta sadece giyim tekniklerinin değil, aynı zamanda tasarım ve geri dönüşüm bilincinin de işlendiğini şöyle vurguladı:

"Yalnızca yeni kumaşlarla değil, evde bulunan, annelerinden kalan kumaşlarla da üretim yaptık. Örneğin bir kursiyerim annesinin sandığından çıkardığı kumaşları her hafta getirdi. Bir diğeri kendi nişanında giydiği bir şalvar takımını yeniden tasarladı. Amacımız hem eldeki malzemeleri değerlendirmek hem de özel tasarımlar ortaya çıkarmaktı."

Kurs kapsamında yöresel giyim ürünleriyle birlikte güncel kıyafetler de hazırlandı. Kursiyerler arasında çocuklarına kıyafet dikenler, pijama hazırlayanlar ve Umre'ye gidecek eşine hac kıyafeti dikenler de yer aldı.

Kursun sonunda gerçekleştirilen sergiyle, hem kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı hem de öğrenilen bilgi ve beceriler taçlandırıldı. Usta öğretici Sibel Dönmez, önümüzdeki dönemde daha özgün tasarımlarla kurs faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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