Aydın'da kadına yönelik şiddet görüşüldü

Aydın'da Vali Yakup Canbolat başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı Aydın özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılması, karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
