Aydın'da SGK personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

Aydın SGK İl Müdürlüğü personeline yönelik, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalık semineri düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda personellere yönelik Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından seminer düzenlendi. Seminere alanında uzman konuşmacılar Hicran Yıldırım ile Selçuk Sağlam katılarak, kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve şiddetle mücadelede izlenecek yollar hakkında personeli bilgilendirdi. Seminerde, şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, mağdurların hangi kurumlara ve nasıl başvurabileceği konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlar üzerinden örneklerle bilgilendirildi. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının farkındalığı artırdığını belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü ifade etti. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - AYDIN