Haberler

Aydın'da SGK personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

Aydın'da SGK personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın SGK İl Müdürlüğü’nde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalık oluşturmak amacıyla bir seminer düzenlendi. Uzman konuşmacılar, şiddetin türleri ve şiddetle mücadelede izlenecek yollar üzerine bilgi verdi.

Aydın SGK İl Müdürlüğü personeline yönelik, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalık semineri düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda personellere yönelik Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından seminer düzenlendi. Seminere alanında uzman konuşmacılar Hicran Yıldırım ile Selçuk Sağlam katılarak, kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve şiddetle mücadelede izlenecek yollar hakkında personeli bilgilendirdi. Seminerde, şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, mağdurların hangi kurumlara ve nasıl başvurabileceği konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlar üzerinden örneklerle bilgilendirildi. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının farkındalığı artırdığını belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü ifade etti. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title