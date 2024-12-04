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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlendi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, akademisyenler ve uzmanlar tarafından kadına yönelik şiddet konuları üzerine sunumlar yapıldı. Rektör Levent, katkılardan dolayı teşekkür ederek topluma bu konuda görevler düştüğüne dikkat çekti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından panel programı düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panel programına Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Kader Altın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Dr. Öğr. Üyesi Oğzuhan Çelik " Kadına Şiddet ve Zorbalığın Psikolojisi, Komiser Ömer Duman "Aile İçi Şiddet ve Tedbir Uygulamaları", Jandarma Astsubay Tuğba Güven "Kades Uygulaması", Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Mervenur Yılmaz Yiğit "Erken Yaşta Evlilik ve Kadına Şiddet" konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.

Panelin ardından, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın, Moderatör Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin ve panelistler, Rektör Levent'i makamında ziyaret etti. Rektör Levent, ziyaretten ve katkılardan dolayı Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile panelistlere teşekkür etti. Kadına yönelik şiddetin en kısa zamanda sona ermesini temenni ederek, bu konuda tüm topluma düşen görevlerin önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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