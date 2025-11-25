Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Ayrıca, kadın üyelerin güvenliğini artırmak adına KADES eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Ali Kemal Esen, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileriyle bir araya gelerek şiddetin tüm biçimlerine karşı olduklarını vurguladı. Esen, dünyanın dört bir yanında zulme, işgale ve şiddete maruz bırakılan masumların sesi olmak için kadın-erkek hep birlikte hareket ettiklerini belirtti.

"Dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin ve zulmün karşısındayız"

Şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital ve ekonomik boyutlarıyla hayatın her alanında görüldüğüne dikkati çeken Esen, şöyle konuştu:

"Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduğumuzu yüksek bir sesle ilan ediyoruz. Günümüzde şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını açıkça göstermektedir. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır. Hak-İş Konfederasyon olarak dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin ve zulmün karşısındayız."

"Şiddet küresel bir insanlık krizine dönüştü"

Ali Kemal Esen, şiddetin en acımasız boyutunun savaş ve çatışma ortamlarında yaşandığını dile getirerek, "Kadına yönelik şiddetin en acımasız boyutunu ise kuşkusuz savaş ve çatışma ortamında görmekteyiz. Dünya genelinde, özellikle Filistin/Gazze, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Lübnan ve Myanmar gibi bölgelerde; savaş, işgal ve sistematik baskı politikalarının en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin artık sadece bireysel bir suç değil, küresel bir insanlık krizine dönüştüğünü göstermektedir. HAK-İŞ konfederasyonu olarak, uluslararası kuruluşları; sivillerin korunması, kadınların güvenliği, yerinden edilenlerin korunması ve uluslararası hukukun eksiksiz uygulanması konusunda acil sorumluluk almaya çağırıyoruz. Hak-İş olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, dünya genelinde zulme uğrayan ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gerçekleştirilen toplantıda, sendika üyesi kadınların güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. - DÜZCE