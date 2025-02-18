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Kadın Şoför Sevim Çam, Mesleğinde Fark Yaratarak Kadınların Gücünü Gösteriyor

Kadın Şoför Sevim Çam, Mesleğinde Fark Yaratarak Kadınların Gücünü Gösteriyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde servis şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Sevim Çam, erkek egemen bir sektörde başarılarıyla dikkat çekiyor. Kadınların da erkeklerin yaptığı işleri rahatlıkla yapabileceğini savunan Çam, ileriye dönük hedeflerini ve meslek sevgisini paylaştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir fabrikada servis şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Sevim Çam isimli kadın, maharetleriyle adeta erkeklere taş çıkartıyor. Hedeflerinden söz eden Çam, "Yolcular arabadayken kendimle gurur duyuyorum hatta ileride şehirler arası otobüs ve tır şoförlüğüne kadar ilerleyeceğim" dedi.

Sakarya'da bulunan özel bir fabrikada personel servis şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Sevim Çam, ilgi duyduğu işi yapmanın en güzel örneğini ortaya koyuyor. SRC belgesi aldıktan sonra direksiyon başına geçen Çam, 5 aydan beri midibüs ile fabrika işçilerini evlerine sağ salim gitmelerini sağlıyor. Bir erkeğin yapabileceği işleri kadınlarında rahatlıkla yapabileceğini aktaran Çam, "Bu sektöre başlayalı beş ay oldu. 2019 yılından beri araba kullanıyorum. SRC belgemi bir yıl önce aldım ve bu işe başlamaya karar verdim. Araba kullanmayı seviyorum, işimi de severek yapıyorum. Hemcinslerime de öneriyorum. Pasif kalmasınlar, erkek işlerini de yapabileceklerine inansınlar. Ben kendime güveniyorum, kadınlarımız da kendine güvensin. İstedikleri işi yapsınlar, cesaretli olsunlar" dedi.

"Yolcular arabadayken kendimle gurur duyuyorum"

Daha büyük araçlar sürmek istediğini aktaran Sevim Çam, "Başka işler varken bu işi seçtim çünkü araba kullanmayı seviyorum. Çok da memnunum işimden. Küçük ya da büyük araba olsun kullanmaktan korkmuyorum. Yolcular arabadayken kendimle gurur duyuyorum. Hiçbir zaman yolda endişem olmadı, kazadan korkmadım. Hatta ileride şehirlerarası otobüs ve tır şoförlüğüne kadar ilerleyeceğim. Devam edeceğim bu yolda. Erkek şoför ortamına girdiğim zaman daha mütevazi, daha düzgün konuşmaya ve hareket etmeye başladılar. Bu da bana gurur verdi. Ailem de benimle gurur duyuyor, arkadaşlarım da beni destekliyor her zaman arkamdalar. Bu da bana güç veriyor. Bence bir erkeğin yapabileceği her şeyi bir kadın da yapabilir. Ben yapıyorsam eminim ki bütün kadın arkadaşlarım da yapabilir" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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