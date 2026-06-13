Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'ndan 12. Yargı Paketi'ne Tepki

Haber: Jiyan ERKILIÇ





(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına açıklama yapan Miyase Karatay, TBMM gündemindeki 12. Yargı Paketi'nin kadınların, LGBTİ+'ların ve çocukların haklarını geriye götüreceğini öne sürdü. Karatay, "Haklarımız paketlere sığmaz. Yargı değil, gasp paketi olan 12. Yargı Paketi'ne hayır" dedi.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Miyase Karatay, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemeyi bütün olarak reddettiklerini belirtti. Karatay, paketin adaleti güçlendirmeyi değil, kadınların, LGBTİ+'ların ve çocukların haklarını hedef aldığını savundu.

Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nafaka, velayet ve tazminat haklarının boşanma davalarından ayrılmasının planlandığını öne süren Karatay, bunun kadınları uzun sürecek dava süreçleriyle karşı karşıya bırakacağını ve ekonomik açıdan güçsüzleştireceğini söyledi.

Kadınların ekonomik güvencelerinin zayıflatılmasının şiddet gördükleri ilişkilere mahküm edilmeleri anlamına geleceğini ifade eden Karatay, şiddet vakalarında uzlaştırma girişimlerine de tepki gösterdi.

Paketin LGBTİ+'ları da hedef aldığını ileri süren Karatay, bazı düzenlemelerin kimlikler, yaşam biçimleri ve örgütlenme hakkı üzerinde baskı oluşturacağını savundu.

Çocukların korunmasına ilişkin temel ilkelerin zayıflatılmaması gerektiğini belirten Karatay, sosyal medyaya yönelik kimlik doğrulama gibi düzenlemelerin ise sansür riskini artıracağını öne sürdü.

Karatay, "Kadınların, LGBTİ+'ların ve çocukların hakları pazarlık konusu değildir. On yıllardır mücadele ederek kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımız paketlere sığmaz. Yargı değil, gasp paketi olan 12. Yargı Paketi'ne hayır" ifadelerini kullandı.





Kaynak: ANKA