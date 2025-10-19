Kadın Muhtar Esra Polat, 10 Bin Nüfuslu Mahalleye Hizmet Veriyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 10 bin nüfuslu bir mahalleye hizmet eden Esra Polat hem kadın hem de bir anne olarak muhtar olmanın zorluklarını ve gururunu anlattı.

Battalgazi'de 2020 yılında yeni bir mahalle olma statüsü kazanan Üniversite Mahallesi'nin Muhtarı Esra Polat, Muhtarlar Günü'nde 5 yıllık hizmet yolculuğunu anlattı. 10 bini aşkın nüfusa sahip, henüz çiçeği burnunda bu mahallede kadın muhtar olmanın zor ve bir o kadar da keyifli olduğunu belirten Polat, 2 erkek adayının olduğu sandıktan 2020'de galip çıktı.

Battalgazi ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'nin 2020 yılında başka bir mahalleden ayrılarak yeni bir mahalle olduğunu belirten Polat, "Yaklaşık olarak 10 binden fazla nüfusu var. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bulunduğu alanda bir bayan olarak muhtarlık görevini üstlendim. 5. yılım, ikinci dönemim. Yeni bir mahalle olması hasebiyle Üniversite Mahallesi'nin çok eksikleri var. Çünkü bu alan bir yere addedilememişti. Nasıl derseniz, Yıldıztepe'ye ondan sonra Çamurlu Mahallesi'ne işte Hacıhalil Çiftliği Mahallesi'ne birçok yerlere, birçok noktaya bağlanarak bir mahalle olması istenmişti. Hizmet anlamında çok eksikleri vardı. Sonra 2020 yılında muhtarlık müessesenin daha da netleşmesi için bir oluşum başladı. O dönemde de aday oldum. Aday olduktan sonra mahallenin ayrılması yönünde çalışmalarımız oldu. Yüksek Seçim Kurulu buna kayıtsız kalmadı ve o dönemde Üniversite Mahallesi diye yeni bir mahalle kuruldu" dedi.

4 çocuklu bir anne olarak muhtarlığı hakkını vererek yapmaya çalıştığını söyleyen Polat, "Bir kadın ve anne olarak elimden geldiğince, gücüm yettiğince hizmet vermeye çalışıyorum. Burada yaşayan insanların birçok şeyden noksan kaldığını gördüm ve ben bunları 'tamamlayabilir miyim, derdini anlatabilir miyim' diye 2019'da yola çıktım" şeklinde konuştu.

"Abla ne işin var, git evinde pastanı böreğini yap"

Muhtarlığın rica makamı olduğunu belirten Polat, "Biz sonuçta icra değil rica makamıyız. Biz halkla kurumlar arasında demokrasi zincirinin en küçük halkası ama en kıymetli halkasıyız. Böyle düşünmek istiyorum. Vatandaştan gelen ya da gördüğünüz eksikleri kurumlara bildiriyorsunuz ve birçok kurumda bayan olduğu kadar erkek de var. Kurumlar daha çok erkek ağırlıklı. Bana, 'ya abla ne işin var, git evinde pastanı böreğini yap, çocuğuna bak' kısmını da hissediyorum ama 'abla buraya kadar gelmişsin, emek veriyorsun biz de sana elimizden geleni yapacağız' hissini veren müdürlerim, daire başkanlarım personelimiz bunların hepsini de teşekkür ediyorum. Birinin, birilerinin derdini dert edinmenin çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinin tam desteğini aldığını söyleyen Polat, "Seçmenlerim oy verirken elleri ne kadar titredi ya da titremedi mi bilmiyorum ama canı gönülden desteklendiğimi biliyorum. 5 adaydık 3 bayan 2 erkekti. Yüzde 42 ile ben aldım ama bütün adaylar çok kıymetliydi. İnanın hepimiz birbirimizden kıymetliydik diyebilirim, halen komşuluk hukukumuz, arkadaşlığımız devam ediyor. Ben bu yola baş koyduğumda, broşür bastırdığımda, ben adayım dediğimde etraftan aldığım tepkiler beni ziyadesiyle mutlu etmişti" dedi.

"Başka bir kulvarda koşmaya devam edecektim"

Seçimi kazanama ihtimalini de değerlendiren Polat, "Eğer kazanamazsam ne olacak dediğimde Allah bir kapıyı kapatıp 5 kapıyı açacak diye düşündüm. Burada değil başka bir yolda ben yine hizmet adına, insanlara faydalı olmak, dokunmak adına başka bir kulvarda koşmaya devam edecektim. Ama nasip oldu. Benim üstümde oy veren vermeyen tüm mahalle sakinlerimin, küçüğünden büyüğüne hepsinin hakkının olduğunu düşünüyorum. Ben de o hakkı vermek için 7/24 elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir anne olarak 10 bin nüfusluk mahalleye hizmet vermenin zor olduğunu belirten Polat, "Planlı çalışıyorum, efor harcıyorum, kendimden gidiyor ama giden de bana enerji olarak geri dönüyor. Bir şeyi yapıp ortaya koyduğumda, birisini duasını aldığımda, mutlu olduğunu hissettiğimde o enerji 10'a katlıyor. Benden giden o enerji yerini fazlasıyla doldurmuş oluyor. Bu beni besliyor" ifadesine yer verdi.

Son olarak 19 Ekim Muhtar Günü nedeniyle tüm Muhtarların Günü'nü kutlayan Polat, "Muhtar olmak, bu işi layıkıyla yapmaya çalışmak gerçekten gönüllülük işi. Gönlünde bu işi yapmak, sevmek, insanlara faydalı olma duygusu yaşayan herkesin bu işi yapması lazım" diye konuştu. - MALATYA