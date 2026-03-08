Vatandaşlar kadın kamu görevlilerine CİMER üzerinden teşekkür etti

Kamu hizmet sunumunda kadın kamu görevlilerinin kattığı hassasiyet, CİMER teşekkür başvurularına yansıdı. Vatandaşlar CİMER üzerinden kadın kamu görevlilerine teşekkür etti.

CİMER'e 2025 yılında kamu hizmetinden duyulan memnuniyet dolayısıyla gönderilen on binlerce teşekkür başvurusu arasında kadın kamu görevlilerine teşekkür başvuruları öne çıktı. İlettikleri binlerce başvuru yoluyla vatandaşlar, kadın kamu görevlilerinin görev ifasıyla kalmayıp insan odaklı yaklaşımlarıyla kamu hizmetlerinde güven duygusunun güçlendirdiğini vurguladılar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), kamu hizmetinin ifasında ihtiyaçlar ve sorunlu alanların tespitinde olduğu kadar kamu hizmetinden duyulan memnuniyet ve kamu görevlilerine teşekkür mesajlarının iletilmesinde de tek adres oldu. 2025 yılı boyunca CİMER'e Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 92 bin teşekkür başvurusu iletildi. Bu başvuruların kayda değer bir bölümünü kadın kamu görevlilerine yönelik teşekkür başvuruları oluşturdu.

CİMER'e, kamu hizmetinde büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan kadın kamu görevlilerine iletilmek üzere yapılan teşekkür başvurularında vatandaşlar; doktorlardan hemşirelere, öğretmenlerden okul yöneticilerine, sosyal hizmet çalışanlarından güvenlik personeline kadar birçok alanda görev yapan kadın kamu görevlilerinin özverili ve çözüm odaklı çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. Başvurularda, kadın kamu görevlilerinin görevin başarıyla ifası ötesinde insan odaklı yaklaşımlarıyla kamu hizmetinde güven duygusunu güçlendirdiği vurgulandı.

"Kadınların emeği toplumun gücüdür"

2025 yılında CİMER'e gelen teşekkür başvurularında özellikle sağlık ve eğitim alanında görev yapan kadın kamu çalışanlarına teşekkür mesajları yoğunlaştı. Vatandaşlar, kadınların çalışma hayatındaki katkılarını, "Hayatın her alanında sabır, emek ve sevgiyle çalışan kadınlarımız sayesinde toplum daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe ilerliyor" sözleriyle överken, kamu hizmetlerinin pek çok alanında görev yapan kadın kamu görevlilerinin özverili çalışmalarının kamu hizmetlerinin kalitesini artırdığı mesajları iletildi. CİMER'e gönderilen mesajlarda; kadın kamu görevlileri görev bilinci, sabırlı, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkarken vatandaşlar, "devletin sahadaki şefkatli yüzü" olarak gördükleri kadın çalışanlara duydukları minnettarlığı dile getirdiler.

Kamu hizmetinde empati ve duyarlılık

Teşekkür başvurularında kadın kamu görevlilerinin vatandaşlarla kurduğu empatik iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım sıkça vurgulandı. Bir asker, kadın Jandarma Komutanına yönelik yaptığı teşekkür başvurusunda, "Komutanım konuyla kendi çocuğu gibi ilgilendi. Bizi dinledi, konuyu yakından takip etti. Böyle insanların olması gerçekten güven veriyor" derken, bir başka vatandaş, yaşlı annesinin işlemlerinin kolaylaştırılması için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiği nüfus hizmetlerinde görev yapan kadın personeli vatandaş odaklı yaklaşımı üzerinden övdü.

Şefkat ve güven veriyor

Özellikle sağlık alanında görev yapan kadın çalışanlara hastalara karşı sergiledikleri ilgi, şefkat ve profesyonel yaklaşımın dolayısıyla teşekkür edilirken, bu durumun güçlü bir güven duygusu oluşturduğu ifade edildi. Antalya'da bir vatandaş, doğum sürecinde kendisiyle ilgilenen doktor ve ebeler için "Sağlık çalışanlarının titiz ve güven veren yaklaşımı sayesinde süreci huzurla tamamladım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" derken, acil serviste görev yapan bir kadın doktora yönelik kaleme alınan bir diğer teşekkür başvurusunda ise, "Yoğun çalışma temposuna rağmen doktorun profesyonel yaklaşımı ve nazik tutumu kendimi güvende hissetmemi sağladı" ifadeleri kullanıldı. Eğitim alanında iletilen başvurularda da öğretmenler ve okul yöneticilerinin öğrencilerle kurduğu güçlü iletişim ve özverili çalışmalarına yönelik teşekkür mesajları dikkat çekti. Velilerden, öğrencilerin okula severek gitmesini sağlayan öğretmenlerin sabrı, ilgisi ve rehberliğinin çocukların gelişiminde büyük rol oynadığı, çocuklara anne şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerin fark oluşturduğu ifadeleriyle teşekkür başvuruları yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı