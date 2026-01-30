Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Cezasızlık Failleri Cesaretlendiriyor

(İZMİR) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir'de bir hafta içinde öldürülen Mihriban Yılmaz ve Gözde Akbaba için Bornova Küçükpark'ta basın açıklaması yaptı. Platform, "Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız, faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir'de son bir hafta içerisinde öldürülen Mihriban Yılmaz ve Gözde Akbaba için Bornova Küçükpark'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Platformun İzmir Temsilcisi Şafak Yağmur Karadaş okudu.

Basın açıklamasında konuşan Şafak Yağmur Karadaş, etkin yürütülmeyen soruşturmaların, uygulanmayan uzaklaştırma kararlarının ve aydınlatılmayan şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayetlerini artırdığını hatırlattı. Karadaş, yalnızca bir hafta içinde yaşanan olayların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Karadaş, "İzmir'de 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz kayboldu ardından boğularak öldürüldüğü ve ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin faili Fatih İnan'ın adının 2023'te Manisa'da 24 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün yüksekten düştü denilerek takipsizlik verilen dosyasında da geçmesi, cezasızlığın nasıl işlediğini açıkça gösteriyor. Failin telefonu kontrol edildiğinde Naile Büşra'yı da öldürdüğü ortaya çıkıyor. Şüpheler zamanında ciddiye alınmadığında, dosyalar kapatıldığında erkekler daha fazla cesaretleniyor. Mihriban'ın yaşamı da Naile Büşra'nın ölümü de bu ihmaller zincirinden bağımsız değil, aynı Gözde Akbaba'nın ölümünün bağımsız olmadığı gibi. Yine İzmir'de Gözde Akbaba, Lokman Etken hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evinin önünde ateşli silahla vuruldu. Gözde ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gözde'nin yardım istediğini buna rağmen öldürüldüğü açıkça görülüyor" dedi.

"Kadınların yaşam hakkı gerçek anlamda korunmamaktadır"

"Kadınların hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkeklerin ateşli silahlara bu kadar kolay erişebilmesi tesadüf mü?" diye soran Karadaş, "Bireysel silahlanma etkin bir şekilde denetlenmediği sürece, uzaklaştırma kararları kağıt üzerinde kalmakta; kadınların yaşam hakkı gerçek anlamda korunmamaktadır. Birkaç gün önce ise İstanbul'da Şişli'de bir çöp konteynerinde başı bedeninden ayrılmış şekilde bir kadın cesedi bulundu. Öğrendik ki öldürülen 36 yaşındaki Özbekistanlı Durdona Khakimova'ymış. Failler yurtdışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Bundan 17 sene önce 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut'un cesedi de bir çöp konteynerinde başı gövdesinden ayrılmış halde bulunmuştu. 17 yıl önce onun davasıyla mücadelemizi başlattık bugün de Durdona için, Mihriban için, Gözde için buradayız" diye konuştu.

"Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız"

Karadaş konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yıllar geçse de şehirler isimler değişse de kadınların yaşadığı şiddet aynı, bu olay cezasızlık politikasının bir sonucudur; kadın cinayetlerinin yıllardır görmezden gelinmesinin, verilerinin devlet tarafından tutulmamasının, kadın cinayetlerini durdurmak için bir politika izlenmemesini sonucudur. Adalet sisteminin hiçbir şekilde işlememesinin sonucudur. Failler ceza almayacaklarına o kadar eminler, başlarına bir şey gelmeyeceğine o kadar inanıyorlar ki şehir merkezinde herkesin gözü önünde olan bir çöp konteynerine öldürdükleri kadının bedenini atabiliyorlar. Münevver öldürüldüğünde de söylemiştik yıllardır her kadın cinayetinde de söylüyoruz. Bu ülkede çok ciddi bir cezasızlık sorunu var cezaların ve adalet sisteminin caydırıcılığı kalmamış durumda.

Bugün karşı karşı olduğumuz bu tablonun sorumlusu İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken, 6284 sayılı kanunu etkin şekilde uygulamayan, cezasızlık politikaları ile failleri cesaretlendirip kadına yönelik şiddetin önünü açan, en temel hak olan yaşam hakkına sahip çıkmak için koruma talep eden kadınları dahi korumayan siyasi iktidardır, AKP iktidarıdır. 2025'te 294 kadın cinayeti 297 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Hepsi bugün aramızda olabilirdi. Kadın düşmanı politikalar, cezasızlık politikaları onları hayattan kopardı. Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız, faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız."