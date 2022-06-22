Kadıköy'de Tiyatro, Özgürlük Parkı'nda Başlıyor - Haberler

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Kadıköy'de Tiyatro, Özgürlük Parkı'nda Başlıyor

ANKA - Yerel
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Kadıköy'de Tiyatro, Özgürlük Parkı'nda Başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ve büyük bir ilgiyle izlenen tiyatro etkinlikleri, bu yıl Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 1 Temmuz’da başlayacak, 15 Eylül’e kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve büyük bir ilgiyle izlenen tiyatro etkinlikleri, bu yıl Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 1 Temmuz'da başlayacak, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Birçok usta oyuncunun yer aldığı tiyatro etkinliklerinde, Tatbikat Sahnesi - Bir Delinin Hatıra Defteri, Dostlar Tiyatrosu - Yaşamaya Dair, Ahmet Arif – Şahdamarım, Baba Sahne - Bir Baba Hamlet, Yolcu Tiyatro - Gomidas, Boa Sahne - Misket, Semaver Kumpanya - Kuşlar gibi birçok oyun sahnelenecek.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Doğu Demirkol, Emre Karayel, Zafer Algöz ve Can Yılmaz gibi oyuncuların da stand up gösterileri olacak. Tiyatro ve stand up gösterilerinin yanı sıra müzikaller de seyircilerle buluşacak.

Ayrıntılı programa, https://bit.ly/3Oc0u2R linkinden ulaşılabilecek.

ANKA / Yerel

Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Eylül Yerel Haberler

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