Kadıköy'de Atıksız Dükkanın İkincisi Açılıyor

Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Hareketi'ni büyütmeye devam ediyor. 2020 yılında, Feneryolu Sabit Pazar'ında açılan Dükkan'ın ikincisi, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılacak.

Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Hareketi'ni desteklemek amacıyla 2 yıl önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Feneryolu Sabit Pazarı'nda ilk Atıksız Dükkan'ı açmıştı. Kadıköy Belediyesi, bu dükkanlardan ikincisini, 29 Haziran Çarşamba günü 14.00'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde açacak.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Kadıköy Belediyesi Atıksız Dükkan, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması. Atıksız Dükkan, yerel tohumlardan üretilen ambalajsız ve sağlıklı gıdaları, kimyasalların kullanılmadığı temizlik ürünlerini temin edip tüketiciye sunuyor.

YEREL ÜRETİCİ VE KOOPERATİF ÜRÜNLERİ SATILACAK

Tedarik sürecinden satışa kadar atık üretmeyen ürünlerin temin edildiği Kadıköy Belediyesi Atıksız Dükkan'da ürünler, yeniden kullanıma uygun kaplar ile satın alınabiliyor. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ve sağlık ürünlerinin bulunduğu Atıksız Dükkan'da, üretici ve kadın kooperatifleri başta olmak üzere kooperatif ürünleri tüketiciye ulaştırılıyor.

ANKA / Yerel