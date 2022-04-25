Kadıköy'de 5. İstanbul Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

KADIKÖY, İSTANBUL (ANKA) - Kadıköy Belediyesi'nin atalık tohum üretimini korumak, desteklemek ve çoğaltmak amacıyla Yeryüzü Derneği ile organize ettiği "5. İstanbul Tohum Takas Şenliği", Alan Kadıköy Parkı'nda düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi ile Yeryüzü Derneği'nin birlikte organize ettiği "5. İstanbul Tohum Takas Şenliği", Alan Kadıköy Parkı'nda düzenlendi. Ziyaretçilere, maydanoz, tere, roka, semizotu, salatalık, barbunya, dereotu ve pazı tohumlarının hediye edildiği şenlikte, 30'a yakın üretici ve kooperatif de stant açtı. Doğal ve ekolojik şartlarda yetişen yerli ürünlerin de tanıtıldığı şenlikte, Nota Bene Yayınları, Yeni İnsan Yayınevi, Validebağ Savunması gibi birçok stant da yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da şenlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi.

Şenlikte, "Atalık Tohumlarımıza Sahip Çıkalım" başlıklı bir de panel düzenlendi. Yeryüzü Derneği'nden Ayla Tokmak'ın moderatörlüğünü yaptığı panele üretici Vicdan Karabudak, Necla Sarı ile gazeteci ve yazar Gürkan Akgüneş konuşmacı olarak katıldı.

"DEVLET, ÇİFTÇİYE ATALIK TOHUM KULLANDIĞI ZAMAN DESTEK VERMİYOR"

Panelin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, şunları söyledi:

"Devlet, çiftçiye atalık tohum kullandığı zaman destek vermiyor. Sertifikalı tohum alman gerekiyor diyor. Çiftçi destekleme alabilmek için atalık tohumları kullanamıyor. Sertifikalı tohum da genetiği ile oynanmış tohumlar. Devletin verdiği desteği alabilmek için genetiği oynanmış tohumu almak zorunda. Hem ekonomik hem de ülkenin kaynaklarının kurutulması anlamında ciddi problemler yaşıyoruz."

"UNUTTUĞUMUZ TOHUMLARLA SİZLERİ BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Eskiden tohum, yetiştiği coğrafyanın adı ile anılırdı. Şimdi tohumlar harfler, rakamlarla adlandırılıyor" diyen Odabaşı, "Doğal dediğimiz ve sürekli yediğimiz ekmeğin tadı değişti. Glütensiz ürün diyoruz. Bundan 50 yıl önce kimse bunu bilmiyordu. O ekmeği yiyordu ve glüten hastası değildi. Şimdi ise genetiği oynanmış tohumla ekmek yapıyoruz ve yiyoruz. Glütenden korunmak için de ilaç alıyoruz. Binlerce yıl önce yetişen tohumlar şu an yok. Bir, yanlış tarım yöntemleri ile toprağı öldürdük. İki, topraktan ürün alabilmek için farklı tohum arayışına girdik. En acısı siyasi iktidar bunu teşvik ediyor. Biz burada unuttuğumuz tohumlarla sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Topraktan koptuk. O yüzden Kadıköy Belediyesi olarak biz ufak ufak da olsa bostan açtık, açıyoruz. Çünkü çocuklar çileğin ağaçta yetiştiğini biliyor. Çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

"KIZIMIZ İKİ BUÇUK YAŞINDAYDI VE SÜREKLİ HASTA OLUYORDU. ONA SAĞLIKLI GIDA BULMAKTA ZORLANIYORDUK"

Dilovası Devlet Hastanesi'nde hemşire olan, İzmit Dağ Köyü'nde yaşayan ve üreticilik yapan Necla Sarı, "Kızımız iki buçuk yaşındaydı ve sürekli hasta oluyordu. Ona sağlıklı gıda bulmakta zorlanıyorduk. O yüzden 2016 yılında İstanbul'u terk ederek kırsala yerleşmek istedik. Bizim hikayemiz de böyle başladı. Kırsala yerleştikten sonra kızımız İda hiç hastalanmadı. Sağlıklı beslenmek için ekmeye başladık. Sonra arkadaşlarımız da istedi. Onlar için de üretmeye başladık. Derken şu an kooperatif kurduk. Şimdi ise İzmit'i besleme yoluna çıktık" dedi.