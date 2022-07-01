Kabotaj Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı

İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına Körfez'de çelenk töreni düzenlendi. Kabotaj Bayramı nedeniyle Aliağa ve Çeşme'de de törenler vardı.

20 Nisan 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye karasularında ticaret yapma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi.

Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta törenler vardı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İzmir Liman Başkanlığı da, Körfez'de çelenk töreni düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği tarihi Bergama Vapuru ile yapılan tura; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı. Deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi'nden Alsancak Limanı'na giden Bergama Vapuru'ndan Körfez'e çelenk bırakıldı. İZDENİZ'e ait yolcu vapurları ile kıyı emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti.

Aliağa ve Çeşme'de de programlar vardı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Aliağa ve Çeşme'de de programlar vardı. Aliağa'daki programda Liman Başkanı Ahmet Apak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören esnasında balıkçı tekneleri deniz şehitleri anısına siren çaldı. Programlar çerçevesinde römorkörler tarafından da bir gösteri yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, tekne ile denize açıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Çeşme'de Kabotaj Bayramı, deniz şehitliği önünde gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Resmi törene; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı.

Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat'ın Deniz Şehitliği Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan resmi tören, saygı duruşu ve Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

"Bu kanun bir anlamda Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki zaferidir"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, "1 Temmuz 1926 tarihinde, çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girmiştir. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret hakkındaki bu kanun; Türk limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımasının bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağını belirterek yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen bu imtiyazların sonunu getirmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de, bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Süngü'nün okuduğu şiirin ardından şehitlikteki resmi tören sona ererken, törene katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, Çeşme Ulusoy Liman İşletmesi tarafından temin edilen römorkör ile denize açıldı ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Sahil güvenlik botları ile Çeşme Marina'ya ait sürat botları da denizde gösteri yaparken, denizdeki törene tur tekneleri de eşlik etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel