Judo teknikleri duvarlara resmedildi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi bünyesindeki halı tasarımı programında eğitim gören 15 öğrenci, Gaziantep Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda bulunan judo salonunun duvarlarını judo tekniklerinin animasyonlarıyla resmederek süsledi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek'in koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte duvara çizilen resimlerle judo sporunun çocuklara öğretilmesinde kolaylaştırıcı ve farkındalık uyandırıcı olması amaçlanıyor. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, "Çocuklara sporu sevdirmeye yönelik bu tür aktivitelerin gerçekleştirilmesinde yer almaktan ben ve öğrencilerim çok mutlu oluyoruz. Benzer aktivitelere severek katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Karataş Spor Salonu Antrenörü Namet Gülmez'in de katıldığı etkinlikte konuşan Gaziantep Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Hakan Keskin, "Spora ve geleceğin sporcularına sporu sevdirmek adına yapılan bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Bize düşen her ne ise yapmaya her zaman hazırız. GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, GAÜN öğretim üyeleri ve fakülte öğrencilerine teşekkür ederiz. Böyle güzel başka projelerde tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu. - GAZİANTEP