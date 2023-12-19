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Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kelkit'teki depremlerle ilgili açıklama yaptı

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Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaparak, Yedisu Fayı'na stres yüklenmesi ihtimalini belirtti.

Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üst üste meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.

AFAD'ın verilerine göre; Kelkit'te önce 4.3, sonrasında ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, Yedisu Fayı'nı tekrardan gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Kelkit'te yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı'nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlarım Gümüşhane'de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit'te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit'te oldu (4,1). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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