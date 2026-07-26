Haberler

Japonya’ya gitmek için oyuncak ve takılarını satışa çıkardı

Japonya’ya gitmek için oyuncak ve takılarını satışa çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İznik ilçesinde 7,5 yaşındaki Hüma Eryılmaz, Japonya’yı gezmek istediği için babasının dükkanının önünde tezgah kurarak hediyelik eşya satıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 7,5 yaşındaki Hüma Eryılmaz, Japonya'yı gezmek istediği için babasının dükkanının önünde tezgah kurarak hediyelik eşya satıyor.

İznik Kılıçaslan Caddesi üzerinde babasına ait dükkanın önünde kaldırımda ufak bir tezgah kuran Hüma Eryılmaz, kendi ördüğü el takıları ve kendine ait oyuncakları satıyor. Tezgahın üzerine afiş asarak üzerine "Japonya'ya gitmek için oyuncak ve takılarımı satıyorum" diyen Hüma Eryılmaz'ın azmi takdir topluyor.

Japonya'yı çok görmek istediğini ifade eden minik Hüma, "7,5 yaşındayım. Arkadaşlarım ile Japonya'ya gitmek istiyorum. Oranın kültürünü görmek, gezmek istiyorum" dedi.

Baba Ergin Eryılmaz ise kendisinin de iş hayatına kızı gibi 7 yaşında başladığını belirterek kızının azminin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

Uzun süredir gözlerden uzaktaydı! Meral Akşener sahalara geri döndü
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı

Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu

Anlaşma tamam! Türkiye'nin mobilya devi üçüncü kez el değiştirdi