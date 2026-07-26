Japonya’ya gitmek için oyuncak ve takılarını satışa çıkardı

Bursa'nın İznik ilçesinde 7,5 yaşındaki Hüma Eryılmaz, Japonya'yı gezmek istediği için babasının dükkanının önünde tezgah kurarak hediyelik eşya satıyor.

İznik Kılıçaslan Caddesi üzerinde babasına ait dükkanın önünde kaldırımda ufak bir tezgah kuran Hüma Eryılmaz, kendi ördüğü el takıları ve kendine ait oyuncakları satıyor. Tezgahın üzerine afiş asarak üzerine "Japonya'ya gitmek için oyuncak ve takılarımı satıyorum" diyen Hüma Eryılmaz'ın azmi takdir topluyor.

Japonya'yı çok görmek istediğini ifade eden minik Hüma, "7,5 yaşındayım. Arkadaşlarım ile Japonya'ya gitmek istiyorum. Oranın kültürünü görmek, gezmek istiyorum" dedi.

Baba Ergin Eryılmaz ise kendisinin de iş hayatına kızı gibi 7 yaşında başladığını belirterek kızının azminin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı