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Tokyo'da 3 aslan sıcak çarpmasından öldü

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle 3 aslan öldü. 16 aslandan 10'u tedavi altına alındı ve ziyaretler askıya alındı. Ülkede sıcaklık bazı bölgelerde 41 dereceyi aştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir hayvanat bahçesinde tutulan 3 aslan, sıcak çarpması sonucu telef oldu.

Japonya'da son dönemde etkili olan aşırı sıcaklar, hayvanları da vurdu. Tokyo Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Hino bölgesinde yer alan Tama Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutulan 16 aslandan 3'ü sıcak çarpması sonucu telef oldu. İlk olarak 18 Temmuz'da 2 aslanda iştahsızlık gibi belirtilerin gözlemlendiğini açıklayan yetkililer, 22 Temmuz'a kadar toplam 10 aslanın benzer belirtilerle tedavi altına alındığını kaydetti. 23 Temmuz itibarıyla aslanları görmeye yönelik ziyaretlerin askıya alındığı ve ilaç tedavisine ek olarak serinletici tedbirlerin hayata geçirildiği, tüm çabalara rağmen 3 aslanın telef olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, hayvanlarda şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.

Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemişti

Japonya'da Temmuz ortası itibariyle etki gösteren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemiş, ülkede bu yaz ölçülen en yüksek sıcaklık 23 Temmuz'da Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentindeki Sakuma bölgesinde 41,1 derece olarak kayda geçmişti. Termometreler birçok bölgede 40 derecenin üzerinde sıcaklık değerlerini göstermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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