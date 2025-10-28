Haberler

Japonya Başbakanı Takaichi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı. Takaichi, Trump'ın barış diplomasisini överek, dünya üzerinde daha fazla barış sağladığını belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Japonya'daki diplomatik temaslarını sürdürürken, Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi. Japon basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Takaichi'nin niyetini doğrularken, konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Takaichi Trump'ın barış diplomasisini övmüştü

Günün erken saatlerinde Trump ile Tokyo'da bir araya gelen Takaichi, Trump'ın son olarak Tayland ve Kamboçya arasında barışa vesile olduğunu, ayrıca Orta Doğu'da barışı sağlayarak "eşi görülmemiş bir tarihi başarıya" imza attığını ifade etmişti. Trump'ın barış diplomasisini öven Takaichi, "Kısa bir süre içinde dünya daha fazla barışın tadını çıkarmaya başladı. Sayın Başkan, şahsen sizden çok etkilendim ve ilham aldım" şeklinde konuşmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'de öğrencilerin beklediği haber geldi
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.