Jandarmadan Dronlu Trafik Takibi ve Bayram Kutlaması

Jandarmadan Dronlu Trafik Takibi ve Bayram Kutlaması
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Jandarmadan Dronlu Trafik Takibi ve Bayram Kutlaması
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Mersin'de jandarma, Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçmek için dronlu denetimler yaparak sürücülere çikolata ikram etti.

Jandarmadan dron takipli bayram kutlaması

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri kazaların en aza indirilmesi için dronlu uygulama yaparken, sürücülere de çikolata ikram edip bayramlarını kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğun tedbirler alındı. Kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Otoyol Jandarması da denetimlerini yoğunlaştırdı. Şehir genelinde 161 ekip ve 367 personelle çalışma yapan jandarma dronla da trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etmeye başladı. Sürücü ve yolculara çikolata ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı

Bayram tatili süresince uygulamaların yoğun olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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