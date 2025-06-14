Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıldönümü Beypazarı'nda Kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Berkay Bakkal ve Astsubay Üstçavuş Zeliha Ceylan Çakır Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Vedat Yılmaz ziyaretin ardından, "Jandarma Teşkilatı'nın 186 yıllık köklü geçmişiyle devletimizin gözbebeği kurumlarından biri olduğunu ifade ederek "Jandarma Teşkilatımız vatandaşımızın canını malını namusunu korumak gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan teşkilatımız her daim görevini en iyi şekilde yapma gayretindedir" dedi. - ANKARA