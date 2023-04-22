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Jandarma, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

Jandarma, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

Yerel Haberler

Elazığ'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı'nda şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı'nda şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nda şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ekipler daha sonra şehitliğe giderek mezarların bakımlarını yaptı.

Ayrıca trafik kazası meydana gelmemesi için trafik kontrolü sağlayan jandarma ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunularak broşür dağıttı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Jandarma Elazığ Yerel Haberler

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