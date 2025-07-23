Jandarma Kuyucak'taki İşçilere Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi

Jandarma Kuyucak'taki İşçilere Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçilere, jandarma ekipleri tarafından 'Aile Yılı' kapsamında aile içi şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçilere jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Kuyucak ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında çalışan işçilere "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında 6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette KADES, Kadına El Kalkamaz ve Aile Yılı logolu broşür dağıtılarak pankart açıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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