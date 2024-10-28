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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın Başarıları ve Görev Yetenekleri

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın Başarıları ve Görev Yetenekleri
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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, özel eğitimli ekipleriyle her türlü hava ve arazi koşulunda terörle mücadele, özel operasyonlar ve arama kurtarma görevlerinde büyük başarılara imza atıyor. Üsteğmen Seher Cingöz, personelin sürekli eğitim aldığını ve yüksek fiziki yeterlilikle seçildiğini vurguladı.

Üstün yetenek ve kabiliyetleriyle her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, başarılarıyla göz dolduruyor. Özel eğitimden geçen ekipler, rehinelerin olduğu operasyonlarda, teröristle mücadele harekatında ve arama kurtarma operasyonlarında görev yapıyorlar.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı üstün yetenek ve kabiliyetleriyle her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapıyor. Dosta güven düşmana korku veren Jandarma Genel Komutanlığı'nın göz bebeği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı kara, hava, demiryolu, su üstü araçları ile bina, mesken ve tesislerde; rehineli ve rehinesiz özel operasyonda, teröristle mücadele harekatı kapsamında,her türlü iklim ve arazi şartlarında görev yapıyorlar. Paraşüt sistemleriyle özel silah teçhizat, taktik ve teknikleri de kullanan JÖAK ekipleri, her türlü operasyonda görev yapıyor. JÖAK emrinde görev yapan timler, özel sınav ve fiziki yeterlilik testlerini başarı ile geçenlerden oluşuyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, JAK Birlik Komutanlığı emrinde Dağ Arama Kurtarma Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, personelin aldığı eğitimi ve katıldığı operasyonları anlattı.

"Ülkemizin her yerinde mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini icra etmektedir"

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, JAK Birlik Komutanlığı emrinde Dağ Arama Kurtarma Tim Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Seher Cingöz, "Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görev yapan personelin eğitimleri sürekli olarak devam etmektedir. Personelimiz su altı, su üstü özel ihtisas ve uzmanlık gerektiren konularda eğitim almaktadır. Personel komando kursu görmüş fiziki yeterlilik ve sağlık konularında temayüz etmiş istekli olan personeller arasından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığımızca belirlenen özel sınav ve fiziki yeterlilik testlerinden standartlara ulaşanlar arasından seçilir. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığımız; İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen emirler doğrultusunda özel operasyon, doğal afetlerde arama kurtarma ve teröristle mücadele harekatı kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin her yerinde mesai mefhumu gözetmeksizin doğal afetlerde arama kurtarma, teröristle mücadele harekatı ve özel operasyon görevlerini icra etmektedir. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt sistemleriyle özel silah teçhizat, taktik ve teknikleri de kullanmaktadır. Kendisine verilen her türlü görevi başarı ile yerine getirecek kabiliyet ve güce sahiptir" diye konuştu.

Cingöz ayrıca, "Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı; İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen emirler doğrultusunda kendisine tevdi edilen görevleri başarı ile yerine getirecek kadar personele sahiptir. Görevimizin özelliğine göre yerli ve milli kaynakları aktif olarak kullanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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