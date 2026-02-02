Bakan Yerlikaya, jandarmanın 5. GÖKBEY helikopterini envantere aldığını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın yeni GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu. 'Gökbey filomuz büyüyor' diyen Bakan Yerlikaya, bu gelişmeden mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
