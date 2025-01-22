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Jandarma, Güvenlik Görevlilerine Hırsızlıkla Mücadele Eğitimi Verdi

Jandarma, Güvenlik Görevlilerine Hırsızlıkla Mücadele Eğitimi Verdi
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Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 35 güvenlik görevlisine hırsızlık olaylarına karşı müdahale yöntemlerini öğretti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 35 güvenlik görevlisine 'Hırsızlık' olaylarına karşı müdahale nasıl olmalı adlı konu işlendi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Osmaneli Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarda görevli 35 güvenlik görevlisine başta hırsızlık olaylarına karşı müdahale olmak üzere genel koruma hizmetleriyle alakalı eğitim verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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