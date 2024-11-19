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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Vali Çiftçi'ye Ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Vali Çiftçi'ye Ziyaret
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ve İstihkam Daire Tuğgeneral Turgut Öğretmen, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Korgeneral Münir Güzel ve Tuğgeneral Turgut Öğretmen, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ve İstihkam Daire Tuğgeneral Turgut Öğretmen, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Sayın Engin Avcı eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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