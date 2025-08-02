Jandarma Genel Komutanlığı'na Atanan Erbakıcı Emekli Oluyor

Jandarma Genel Komutanlığı'na Atanan Erbakıcı Emekli Oluyor
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Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferdi Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmasının ardından emekliliğe sevk edildi. Yerine Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Vanlı atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan eski Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı'nın emekliliğe sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferdi Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Erbakıcı'nın yerine ise, Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı atandı. Bu atama sonrası Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Erbakıcı'nin emekliliğe sevk edildiği öğrenildi.

Erbakıcı'nin 30 Ağustos günü emekli olacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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