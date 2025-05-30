Jandarma Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılık Uyarısı

Jandarma Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılık Uyarısı
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Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı köyleri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, özellikle telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde köy köy gezerek vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen dolandırıcıların artan faaliyetlerine karşı önlem alan jandarma ekipleri, ilçe genelindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Ekipler, özellikle telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para ya da altın isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya altın istemez" uyarısında bulunan ekipler, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bilinçli hareket etmesiyle dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebileceğini belirterek, halkın duyarlı olmasını ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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