Üye Girişi
Haberler

Jandarma'dan Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi

Jandarma'dan Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bozdoğan'daki Alamut İlkokulu öğrencilerine çevre koruma ve ağaçlandırma konusunda eğitim vererek, atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlarından hazırlanan tohum toplarını doğaya bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Bozdoğan ilçesinde bulunan Alamut İlkokulu öğrencileriyle anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Öğrencilere, çevre bilinci ve ağaç sevgisinin önemini anlatmak amacıyla atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlarından hazırlanan tohum topları; ormanlık alanlar, boş araziler ve okul bahçesine bırakıldı. Etkinlikte, çocuklara 'her şey elimizde' mottosuyla çevrenin korunması ve ağaçlandırmanın gerekliliği vurgulandı. Jandarma timi, çocukların erken yaşta çevre bilinci geliştirmelerini sağlamak için kısa bir eğitim verilirken, öğrencilere tohumların nasıl hazırlandığı ağaçların ekim süreci ve doğanın korunması konularında bilgilendirmelerde bunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvan Hakları Bozdoğan Jandarma Eğitim Çevre Yerel Yaşam

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.