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Jandarma, 23 Nisan'ı Öğrencilerle Birlikte Kutladı

Jandarma, 23 Nisan'ı Öğrencilerle Birlikte Kutladı
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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacıkazımoğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek asayiş ve trafik araçlarını tanıttı. Olay yeri inceleme birimi büyük ilgi gördü ve çocuklar, güvenlik konularında bilinçlendirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hacıkazımoğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen çocuklara asayiş ve trafik araçlarını tanıttı.

Etkinlikte özellikle olay yeri inceleme birimi büyük ilgi gördü. Öğrencilere parmak izi alma süreci anlatılırken, kullanılan malzemeler de yakından tanıtıldı. Meraklı bakışlarla jandarma ekiplerini izleyen minikler, ekiplere sorular yönelterek bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik, çocukların güvenlik konularında bilinçlenmesini sağlarken, faaliyet sonunda miniklere çeşitli hediyeler dağıtılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı. Jandarma yetkilileri bu tür etkinliklerin çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunduğunu belirterek, toplumsal güvenlik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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