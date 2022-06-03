İzsu Ekipleri Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı - Haberler

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İzsu Ekipleri Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı

ANKA - Yerel
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İzsu Ekipleri Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Şehir merkezindeki derelerin tabanında yıl boyu yağışlarla biriken ve artan sıcaklıklarla birlikte koku oluşumuna neden olan çamurların kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Meles ve Arap derelerindeki temizlik çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de Manda Deresi’nde çalışmaya başladı. 2 günde dereden suyun denize akışını engelleyen 4 bin ton balçık malzeme çıkarıldı.

Şehir merkezindeki derelerin tabanında yıl boyu yağışlarla biriken ve artan sıcaklıklarla birlikte koku oluşumuna neden olan çamurların kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Meles ve Arap derelerindeki temizlik çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de Manda Deresi'nde çalışmaya başladı. 2 günde dereden suyun denize akışını engelleyen 4 bin ton balçık malzeme çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şehir merkezinden körfeze dökülen derelerde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağışlarda dere tabanında biriken dip çamurunun çıkarılmasının ardından körfezden sirkülasyon pompaları ile temiz su basılarak yaşanabilecek sorunların önüne geçiliyor.

İZSU, Meles ve Arap derelerinin ardından Manda Deresi'nde de temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 90 bin ton balçık malzeme çıkararak Meles ve Arap derelerini temizleyen Büyükşehir ekipleri, Manda Deresi'ndeki temizlik çalışmalarını da 3 gün içerisinde tamamlamayı planladı. İZSU ekipleri, bölgedeki çalışmalarını iki ayrı vardiya sistemi ile 7/24 mesai yaparak sürdürüyor. İlk olarak derenin 3.Sanayi Sitesi içinden geçen kısmında derenin içine set kurarak temizlik yapılacak bölümdeki suyu pompalarla boşaltan ekipler bu bölgedeki çalışmaları tamamladı.

2 GÜNDE 4 BİN TON ATIK ÇIKARILDI

Derenin İzmir Adliyesi önü ile deniz çıkışı arasında çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım Şube Müdürü Alper Nazlı, "Manda Deresi coğrafi olarak deniz seviyesinin altında kaldığı için yağışlarla birlikte gelen malzeme dere tabanında birikti. Bu çalışmalar yazın gelmesiyle birlikte durgun suya dönüşen Manda Deresi'nde koku oluşumunu önlemeyi de hedefliyor. İki günde temizlik çalışmalarından 2 bin tona yakın balçık malzeme çıkarıldı. Sirkülasyon sistemi sayesinde denizden temiz su basılarak akış sağlanacak" dedi.

3 YILDA 2 BİN 500 KİLOMETRELİK DERE TEMİZLİĞİ YAPILDI

İZSU Genel Müdürlüğü, düzenli olarak yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında 2019 yılından bu yana İzmir genelinde yaklaşık 2 bin 500 kilometre dere kesitinde temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarda toplam 1 milyon 120 bin 92 ton atık malzeme dere yataklarından taşındı.

ANKA / Yerel

Manda Deresi İzmir su Yerel Haberler

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