İznik'teki Tarihi Surda 'Katil İsrail' Yazısı Tartışma Yarattı

Bursa'nın İznik ilçesindeki 2400 yıllık surlara yazılan 'Katil İsrail' yazısı herkesi isyan ettirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye tank ve uçaklarla birlikte topyekün işgal hareketi başlattığı günlerde, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protesto haberleri gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi de Bursa'nın İznik ilçesinden geldi. Ancak bu yapılan protesto, vatandaşları ve turizmcileri isyan ettirdi.

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek isteyen kişi veya kişilerin 2400 yıllık tarihi surlara yazdığı 'Katil İsrail' ve 'Kahrol İsrail' sloganları kimseyi hoşnut etmedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi surların normal bir duvarmış gibi kullanılmasına anlam veremediklerini belirten Turizmci Bekir Uslu, "Bu duvarlar taşlar, kolonlar bizim tarihimiz. Yıllar yıllar öncesinde bizlere miras olarak kalmış. Biz bunları koruyup kollamalıyız. Katil İsrail'in tabi ki kahrolması lazım. Onları tabi ki protesto etmemiz gerekiyor. Ancak böyle asırlık duvarlara tarihimize yazarak değil. Onları alışverişlerimizle ve benzeri şeylerle onlara gereken cevabımızı verelim" dedi.

Tarihi surlar Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıması sebebiyle turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Uslu, "Neler kaybettiğimiz şimdi değil, ileride daha iyi anlayacağız. Bu yazıyı yazan arkadaşları kınıyorum. Böyle şeyleri yeniden tekrarlıyorum. Alışverişlerimizle ortaya koyalım" diye konuştu. - BURSA