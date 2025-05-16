İznik'te Zeytin Ağacında Dev Yılan Görüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde 2,5 metrelik yılan, zeytin ağacında görüntülendi. Yılanı görenler şaşkınlık içerisinde cep telefonlarıyla kayda aldı.
2,5 metrelik yılanı gören gözüne inanamadı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesindeki zeytin ağacının üstünde dev yılanı görenler, gözlerine inanamadı. Cüssesiyle ürperten yılan, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İznik ilçesinin Hisardere Mahallesinde nereden geldiği bilenmeyen 2,5 metrelik yılan, zeytin ağacına tırmandı. Dev yılan tarlaya çalışmak için gelenler görünce gözlerine inanamadı. Cüssesiyle insanın içini ürperten yılan, çalışanlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Yılan daha sonra ağaçların arasında ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Yerel