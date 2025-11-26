Haberler

İznik'te Roma Dönemi Bazilika Alanı Kamulaştırıldı, Papa Ziyareti Bekleniyor

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu tarihi bazilika alanı kamulaştırıldı. Papa'nın Cuma günü yapacağı ziyaret ile inanç turizmi açısından büyük bir hareketlilik bekleniyor. Ziyaretçiler için özel bir gezi platformu inşa edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı. Bu karar, alanın korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağladı. Bu gelişmeler İznik'i yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatle izlediği bir merkez haline getirdi. Papa'nın Cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi.

Cuma günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında Papa, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyaret, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne denk geliyor ve inanç turizmi açısından büyük bir hareketliliğe sebep olması bekleniyor.

Papa'nın ziyaret planını açıklaması bölgeyi Hristiyanlar için kutsal hale getirdi. Şimdiden farklı mezheplerden Hristiyanlar için sembolik bir merkez haline geldi. Yüzlerce din adamının İznik'e gelmesi beklenirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve müze yetkilileri, hem tarihi mirasın korunması hem de ziyaretin sorunsuz geçmesi için yoğun hazırlık yapıyor.

Ziyaretçiler için yeni düzenleme

İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform, hem yerli hem yabancı turistlerin mozaikleri ve mezar alanlarını yakından görmesine imkan tanıyor.

Papa 14. Leo'nun Cuma günü gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa'nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı deneyimleyebiliyor.

İznik'in ören yeri statüsüne kavuşmasıyla birlikte, bu platformun bölgeyi daha cazip hale getirmesi bekleniyor. Özellikle inanç turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler için sembolik bir rota oluşturulmuş oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
