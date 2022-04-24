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İzmitliler Halk İftarında Bir Araya Gelecek

ANKA - Duygu Nil Özer - Yerel
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İzmitliler Halk İftarında Bir Araya Gelecek

İzmit Belediyesi öncülüğüyle İzmitliler bugün, 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’nde Belsa önünde yapılacak halk iftarında bir araya gelecek.

İzmit Belediyesi öncülüğüyle İzmitliler bugün, 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü'nde Belsa önünde yapılacak halk iftarında bir araya gelecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle paylaşmanın ve bereketin ayı Ramazan ayında yüzlerce İzmitli aynı sofrayı paylaşmaya hazırlanıyor. 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü'ne özel bir iftar programı düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, bu akşam vatandaşlara dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirileceği güzel bir akşam yaşatacak.

Bugün saat 19.55'te İzmit Belediye Meydanı Belsa önünde yapılacak olan iftar programına bütün halk davet edildi.

ANKA / Duygu Nil Özer - Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan, Kocaeli, Nisan, Yerel, Haberler

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