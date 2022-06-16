İzmit'te Naci Girginsoy Öykü Yarışması'nda Dereceye Giren İsimler Beli Oldu

İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle vefatının 40'ıncı yıl dönümü anısına Naci Girginsoy adına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren isimler beli oldu.

İzmit Belediyesi, 26 Haziran 1982 yılında hayatını kaybeden merhum gazeteci, yazar Naci Girginsoy'un anısına Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle öykü yarışması düzenledi. Yoğun katılım ve talebin olduğu yarışmada dereceye giren isimler seçici kurulu oluşturan Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aliye, Yazar Öner Yağcı, Yazar Prof. Dr. Emin Sami Arısoy ve Gazeteci, Şair ve Yazar Ruhan Odabaş tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlendi.

'ÇOBAN YUSUF' ÖYKÜSÜ BİRİNCİ OLDU

Kocaeli'nin yanı sıra şehir dışından da birçok başvurunun yapıldığı Naci Girginsoy Öykü Yarışması'nda jürinin değerlendirmeleri sonrası 'Çoban Yusuf' isimli öyküsü ile Tuncay Bilecen birinci oldu. 'Raşit'in Ayakkabıları' isimli öyküsü ile Aysel Korkmaz ikinci olurken, 'Türkan Şoray Kirpiği' isimli öyküsü ile Hakan Cucunel ve 'Rüzgarını Bekleyen Yaprak' isimli öyküsü ile Hakan Karcı üçüncülüğü paylaştı. 26 Haziran Pazar günü Naci Girginsoy'un ölüm yıldönümünde düzenlenecek ödül töreni ile de yarışmada ödüle layık görülen öykü sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

ANKA / Yerel