İzmit Belediyespor'un Şampiyonluğu Kentte Coşkuyla Kutlanacak
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Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen İzmit Belediyespor’un şampiyonluğu yarın tüm kentte coşkuyla kutlanacak.
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen İzmit Belediyespor'un şampiyonluğu yarın tüm kentte coşkuyla kutlanacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Final Serisi 5'inci maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup eden İzmit Belediyespor, seriyi 3-2 kazanarak bir yıl aranın ardından yeniden Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Kutlama programı kapsamında yarın saat 18.30'da Merkez Bankası önünden araçlarla şehir turu yapılacak. Takımın sporcuları İzmitlileri selamlayacak. Ardından saat 20.00'de İzmit Belediye Meydanı'nda konser düzenlenecek.