İzmit Belediyesi, Vatandaşları İstiridye Mantarı ile Buluşturuyor - Haberler

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Yenişehir Mahallesi ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde vatandaşlara belediyenin kendi üretimi olan istiridye mantarından dağıttı.

İzmit Belediyesi, çalışmaların aralıksız devam ettiği mantar üretim tesisinden toplanan istiridye mantarlarını, Yenişehir Mahallesi ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kurduğu stantlarda vatandaşlarla buluşturdu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

ÇINAR HALK MARKET'TE SATIŞI SÜRÜYOR

Gün içerisinde iki farklı bölgede istiridye mantarını vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, 600 kilogram mantar dağıttı.

İlerleyen günlerde İzmit'in diğer bölgelerinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek olan İzmit Belediyesi, zmit Çınar Halk Market'te de istiridye mantarlarının satışını sürdürüyor.